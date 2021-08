FAKTA: Sådan bliver FN's klimarapporter til

Det er et omfattende arbejde at lave rapporten, der involverer hundredvis af forskere og en masse forskning om klimaet.

Derfor udkommer disse rapporter hvert 6.-7. år. Den seneste hovedrapport udkom i 2014. Derudover udkom en specialrapport i 2018.

Læs mere om, hvordan IPCC arbejder her:

* Den første delrapport, der udkommer mandag, består af 40 siders resumé, som siden 26. juli er blevet gennemgået linje for linje af over 600 forskere og regeringsrepræsentanter fra over 66 lande.

* Den skal danne videnskabeligt grundlag for FN's klimatopmøde i Glasgow i november.

* I februar 2022 udkommer anden delrapport, der vurderer klimaforandringernes indvirkning på kloden og beskæftiger sig med klimatilpasning.

* Endeligt udkommer tredje delrapport i marts 2022. Den beskæftiger sig med, hvordan vi afbøder klimaforandringerne.

* IPCC står for Intergovernmental Panel on Climate Change og er et mellemstatsligt klimapanel, der blev oprettet i 1988 for at rådgive verdens regeringer om klimaforandringer.

* I 1990 udkom IPCC's første rapport om Jordens klima og om, hvordan klimaforandringerne bekæmpes. Siden fulgte statusrapporter i 1995, 2001, 2007 og 2014.

* Panelet ledes fra Genéve. IPCC bedriver ikke selvstændig forskning, men trækker på hundredvis af klimaforskere over hele kloden.

* Også danske forskere indgår i arbejdet. Også DMI er med og leder lige nu den danske delegation ved IPCC-møder.

Kilder: FN's Klimapanel (IPCC) og Videnskab.dk