FAKTA: Sådan arbejder EU på coronavaccine

Der bliver arbejdet på flere fronter i EU for at få udviklet en coronavaccine.

Mandag sætter EU gang i et online-"indsamlingsmaraton", som skal indsamle mindst 7,5 milliarder euro svarende til cirka 56 milliarder kroner til udvikling af en coronavaccine og behandling.

Også andre EU-tiltag i arbejdet for en vaccine har været i gang de seneste måneder.

Her er nogle af de ting, EU gør for at støtte arbejdet for en coronavaccine:

* Det tyske medicinalselskab CureVac har fået tilbudt 80 millioner euro i økonomisk støtte fra EU-Kommissionen til vaccineudvikling.

* Gennem EU's program for forskning og innovation, Horizon 2020, blev 48,2 millioner euro i marts fordelt til 18 projekter - i alt 151 researchhold - fra hele EU, som blandt andet skulle gå til arbejdet for nye behandlinger og vacciner.

* Forskere på Københavns Universitet fik 20 millioner kroner af EU fra den pulje til udvikling af en vaccine.

* EU-Kommissionen har lanceret en dataplatform, som skal muliggøre hurtig indsamling og deling af tilgængelig forskningsdata om coronavirus for at lette arbejdet for en vaccine.

* Mandag er EU vært for en onlinekonference, som skal samle mindst 7,5 milliarder euro ind til udviklingen af en vaccine. I de kommende uger skal der samles endnu flere penge ind.

Kilde: EU-Kommissionen.