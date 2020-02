FAKTA: Så mange er døde i virusudbrud dag for dag

Siden er det daglige antal dødsfald gradvist steget, og totalt har virusset kostet over 1350 mennesker livet. Heraf to i Hongkong og Filippinerne.

Udbruddet af et nyt coronavirus i Kina begyndte i slutningen af januar at kræve de første dødsofre.

Antallet af nye dødsfald i Kina bliver dagligt offentliggjort. Både for provinsen Hubei, hvor virusset Covid-19 menes at stamme fra, samt for hele Kina.

Her de rapporterede daglige dødsfald i Kina hidtil i denne måned:

* 12. februar: 242. (Tallet omfatter kun Hubei-provinsen. Det nationale tal for 12. februar er endnu ikke offentliggjort.)

* 11. februar: 97.

* 10. februar: 108.

* 9. februar: 97.

* 8. februar: 89.

* 7. februar: 86.

* 6. februar: 73.

* 5. februar: 73.

* 4. februar: 66.

* 3. februar: 64.

* 2. februar: 58.

* 1. februar: 45.

Kilde: worldometers.info.