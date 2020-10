Han hævder, at han selv fandt på sloganet engang i 2014, men den republikanske præsident er ikke den første amerikanske politiker, der bruger udtrykket.

Siden Donald Trumps første præsidentvalgkamp har han brugt sloganet "Make America Great Again" - på dansk "Gør USA stort igen".

Blive klogere på udtrykket her:

* Under tidligere præsident Ronald Reagans valgkamp i 1980 lovede han gentagne gange at "gøre USA stort igen". Ligesom Trump brugte Reagan sloganet på merchandise.

- Dette land har brug for en ny administration med en fornyet dedikation til drømmen om USA. En administration, der vil give drømmen nyt liv og gøre USA stort igen, sagde Reagan i en tale på Labor Day i 1980.

* Selv om tidligere præsident Bill Clinton har beskyldt udtrykket for at være racistisk, og noget som de "hvide i syden" med sikkerhed vil forstå, kan udtrykket også findes i Clintons egne kampagnetaler.

- Jeg tror på, at vi sammen kan gøre USA stort igen, sagde Clinton i 1991 i den tale, hvor han meddelte sit præsidentkandidatur.

Bill Clinton brugte også sloganet i en radioreklame for sin hustru, Hillary Clinton, da hun i 2008 forsøgte at blive nomineret som Demokraternes præsidentkandidat.

* Under valgkampen har Donald Trumps kampagne solgt røde kasketter med teksten "Make America Great Again" i hvide bogstaver på. Mange af hans tilhængere er iført disse kasketter under hans vælgermøder.

* Udtrykket forkortes Maga, som også er blevet et populært hashtag på Twitter.

* Trumps modstandere Hillary Clinton og tidligere præsident Barack Obama har begge udtalt sig kritisk om udtrykket, da de mener, at det antyder, at USA ikke allerede er stort.

De to demokrater mener, at udtrykket devaluerer mange amerikaneres hårde arbejde.

* I begyndelsen af 2017 tog Donald Trump patent på sloganet "Keep America Great" til sin valgkamp i 2020.

Kilder: Politics Dictionary, NBC News.