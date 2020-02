FAKTA: Præsidenten tager temperaturen på nationen

Talen bærer navnet State of the Union, og det er den amerikanske udgave af statsministerens nytårstale. Traditionen går langt tilbage.

Natten til onsdag klokken 03.00 dansk tid stiller den amerikanske præsident, Donald Trump, sig op for at holde tale til nationen.

Bliv klogere på talen her:

* State of the Union er en årlig tale, som USA's præsident holder for medlemmerne af Kongressens to kamre, Senatet og Repræsentanternes Hus.

* Ifølge den amerikanske forfatnings artikel to har præsidenten krav på at holde en årlig tale, hvor han "med jævne mellemrum orienterer Kongressen om nationens tilstand".

* Den første tale til nationen blev holdt af USA's første præsident, George Washington, i 1790.

* Nyvalgte præsidenter holder ikke en State of the Union-tale, men derimod en indsættelsestale. Hvis en præsident bliver genvalgt, holder han i indsættelsesåret både en indsættelses- og en State of the Union-tale.

* Talen varer som regel lidt over en time. Når præsidenten har talt, kommer oppositionen med et modsvar. I år er det guvernøren i Michigan, Gretchen Whitmer, der leverer Demokraternes svar.

* Talen blev sidste år set af omtrent 47 millioner tv-seere.

* Præsident Jimmy Carter stod for den længste tale nogensinde, mens USA's første præsident, George Washington, leverede den korteste.

* Når Trump taler, vil Nancy Pelosi i sin egenskab af forsamlingens formand sidde lige bag ham. Ved hendes side vil Mike Pence være. Han er vicepræsident og formand for Senatet, Kongressens andet kammer.

* Hele regeringen samt alle medlemmer af Kongressen er med til talen. Men for at sikre den fortsatte regeringsførelse, hvis der skulle ske noget, bliver ét regeringsmedlem væk.

* State of the Union-taler indeholder nogle af de mest historiske citater fra amerikanske præsidenter:

Abraham Lincoln, 1. december 1862:

- Ved at give frihed til slaven sikrer vi friheden for de frie.

Franklin D. Roosevelt, 6. januar 1941:

- Frihed betyder opretholdelsen af menneskerettigheder overalt. Vores støtte går til dem, der kæmper for at opnå eller beholde disse rettigheder. Vores styrke er vores enighed om det mål. Til dette høje formål kan der ingen anden slutning være end sejr.

Richard Nixon, 30. januar 1974:

- Jeg mener, at tiden er kommet til at stoppe både den og andre undersøgelser af denne sag. Et år med Watergate må være nok.

George W. Bush, 29. januar 2002:

- Stater som disse og deres allierede udgør en ondskabens akse, der bevæbner sig for at true freden i verden. Ved at søge masseødelæggelsesvåben udgør disse regimer en alvorlig og voksende fare.

Kilder: CNN, Senatet, Det Hvide Hus, AP, Politico og The American Presidency Project.