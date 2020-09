FAKTA: Potent nervegift er udviklet til lynhurtig effekt

Det skete om bord på et indenrigsfly, hvor han drak en kop te, som angiveligt skulle have indeholdt giften.

Det er samme nervegift, som blev brugt til at forgifte den tidligere russiske dobbeltagent Sergej Skripal og hans datter i 2018 i den engelske by Salisbury. Britisk politi udpegede to russisk agenter som gerningsmænd.

Den 44-årige fremtrædende kritiker af Ruslands præsident, Vladimir Putin, er indlagt på et hospital i Berlin, hvor han fortsat ligger i koma. Hans tilstand gik fredag fra alvorlig livsfare til mere stabil.

Det ved vi om nervegiften Novichok:

* Udviklet af Sovjetunionen i 1970'erne og 1980'erne.

* Novichok kommer i flydende form, men det menes også at eksistere som et fast stof. Det betyder, at det kan spredes som findelt pulver.

* Det kemiske våben er udviklet til at virke lynhurtigt på ofre. Efter 30 sekunder til to minutter viser symptomerne sig. I pulverform tager det længere tid.

* Novichok blokerer som andre nervegifte kommunikationen fra nerver til muskler. Dermed lammes en række kropsfunktioner.

* Overordnet forårsager det kemiske stof en nedsættelse af hjerterytmen og svækket åndedrætsfunktion, hvilket i sidste ende fører til kvælning.

* Typiske umiddelbare symptomer: sammentrækning af pupillerne, krampeanfald og savlen. I de værste tilfælde koma, mistet åndedrætsfunktion og død.

* Hovedingredienserne er agrokemiske stoffer. Dermed kunne en produktion af stoffet til krigsførelse hurtigt skjules som en legitim industri ifølge Amy Smithson, en amerikansk ekspert i kemiske våben.

* Navnet Novichok betyder "nytilkommen" på russisk og omfatter en gruppe af avancerede nervegifte.

* De blev kategoriseret som fjerde generation inden for kemiske våben og blev udviklet under et hemmeligt program.

* Det menes ikke, at Rusland har informeret Organisationen for Forbud mod Kemiske Våben (OPCW) om eksistensen af midlet eller dets ingredienser.

* Så vidt vides er Novichok aldrig blevet anvendt i forbindelse med krig. Men russiske mafiaorganisationer mistænkes for at have anvendt midlet i forbindelse med drab på prominente personer i Rusland.

* En udgave kendt som A-230 er angiveligt fem til ti gange mere giftig end nervegiften VX, der anses som en af de mest potente, der nogensinde er fremstillet. VX blev ifølge USA brugt til at slå den nordkoreanske leder Kim Jong-Uns halvbror ihjel sidste år.

* A-230 kommer i flere varianter. En af disse - A-232 - har russisk militær brugt som grundsten for et kemisk våben kendt som Novichok-5.

Kilde: BBC, Reuters, The New York Times og PA.