FAKTA: Populær præsident var Egyptens tidligere hærchef

Parlamentet er domineret af tilhængere af præsident Abel-Fattah al-Sisi, der overtog magten i 2013, efter at hæren fjernede præsident Mohamed Mursi.

Læs mere om al-Sisi her:

* Abdel Fattah al-Sisi var hærchef og forsvarsminister i 2013, da han væltede den folkevalgte, islamistiske præsident Mohammed Mursi.

* Der var på det tidspunkt store demonstrationer mod Mursi.

* I 2014 vandt Sisi præsidentvalget med lige knap 100 procent af stemmerne.

* Han fører en hård kurs over for sine kritikere og politiske modstandere. Det gælder også islamisterne, der støttede Mursi.

* I 2015 valgte egypterne et parlament, der stort set kun består af Sisi-loyale politikere. Der var næsten ingen oppositionskandidater.

* I 2018 blev Sisi genvalgt som præsident med 97,08 procent af stemmerne. Den eneste modkandidat var Sisi-tilhænger. Alle seriøse modkandidater fik forbud mod at stille op eller trak sig.

* Ved en folkeafstemning i 2019 blev omstridte ændringer til forfatningen vedtaget. Det betyder, at Sisis anden præsidentperiode forlænges fra to år til seks år. Han sidder til 2024. Han får desuden lov til at stille op til endnu en seks år lang periode i 2024.

Kilde: AFP.