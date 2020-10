FAKTA: Nye nedlukninger og tiltag ruller ind over Europa

Få overblik over tiltag og restriktioner i et udvalg af lande her:

Mens coronasmitten stiger i de fleste europæiske lande, indfører ledere og myndigheder forskellige restriktioner for at få bugt med anden bølge af smitten.

De fleste medarbejder skal arbejde hjemmefra. Et natteligt udgangsforbud trådte i kraft 19. oktober.

Regeringen har stoppet alt ikke - akut hospitalsarbejde.

Man må ikke mødes mere end fire personer hverken privat eller offentligt. Medmindre man bor sammen eller er under 12 år.

* England:

Mundbind er obligatorisk næsten alle steder. For eksempel i offentlig transport, i butikker og centre, i banker, hos frisører og på biblioteker.

Man må ikke mødes i en gruppe med mere end seks personer hverken indendørs eller udendørs.

Man er dog undtaget, hvis man har en stor husholdning eller er i en støttende boble. Det kan man kun være, hvis den ene husholdning består af en enkelt person.

Barer og restauranter skal lukke klokken 22.

I andre regioner er der indført lokale, skærpede restriktioner.

For eksempel i Greater Manchester og Liverpool hvor man er gået i højeste beredskab.

Her skal barer holde lukket, med mindre de serverer mad. Alkohol må kun serveres i forbindelse med et måltid.

Man må ikke mødes indendørs med nogen, der ikke er en del af ens husholdning.

Man må ikke mødes med nogen, der ikke er i ens husholdning udendørs i private haver, men parker, strande eller skove er tillade.

* Finland:

Mundbind er obligatorisk i offentlig transport, i lufthavne og i parlamentet.

Gæster i barer og på restauranter skal sidde ned.

I landets seks hårdest ramte regioner skal beværtninger lukke klokken 23 og må kun have halvt så mange gæster, som der maksimalt kan være.

Man må maksimalt samle sig 50 personer både indendørs og udendørs.

Borgere bliver opfordret til at arbejde hjemmefra, hvis smitten stiger, der hvor de bor.

* Frankrig:

Der er indført udgangsforbud mellem klokken 21 og 06 i Paris og otte andre byer. Skoler bliver holdt åbne, men restauranter og barer er lukkede.

I hele Frankrig gælder reglen, at man maksimalt må være ti personer samlet.

Arrangementer i lejede lokaler er forbudt.

Det er obligatorisk at bære mundbind i offentlige bygninger, ligesom det også er obligatorisk på de fleste arbejdspladser.

I mange hundrede kommuner er det obligatorisk at bære mundbind udenfor.

* Holland:

Barer og restauranter må kun lave takeaway.

Salget af alkohol i butikker og på restauranter er forbudt efter klokken 20. Man må heller ikke drikke alkohol offentligt efter klokken 20.

Alle butikker ud over supermarkeder skal lukke klokken 20.

Borgerne bliver opfordret til at blive og arbejde hjemmefra.

Kun tre personer må besøge dit hjem per dag

Man må mødes fire udenfor.

Det er obligatorisk at bære mundbind i butikker, i offentlig transport og andre indendørs steder.

* Irland:

Landet lukker ned fra 21. oktober om natten. Barer og restauranter må kun lave takeaway.

Alle skal blive hjemme men må bevæge sig fem kilometer væk fra hjemmet for at dyrke motion.

* Italien:

Borgmestre har lov til at lukke offentlige områder efter klokken 21.

Barer og restauranter skal lukke til midnat. Efter klokken 18 er kun bordservering tilladt.

Op til seks personer må samles i en gruppe.

Lokale konferencer, festivaler og amatør kontaktsport er suspenderet.

Mundbind er obligatorisk udenfor og indenfor med undtagelse af private hjem. Skoleelever skal også have mundbind på, når de bevæger sig rundt på skolen.

* Norge:

I Oslo er det obligatorisk at bære mundbind i offentlig transport, hvis det ikke er muligt at holde afstand. Her er Oslos lufthavn også indbefattet.

Man må maksimalt være samlet 20 personer, hvis det ikke er en officiel arrangør.

* Spanien:

Mundbind er obligatorisk offentligt.

Navarra og Catalonien går ind i to ugers nedlukning fra 22. oktober. Det betyder, at barer og restauranter skal lukke.

Madrid er i undtagelsestilstand, og det betyder:

Man må ikke rejse ind eller ud af Madrid, med mindre det er for at arbejde eller gå i skole.

Ingen social kontakt mellem forskellige områder

Hoteller og barer skal lukke klokken 23 og må kun være 50 procent fyldt.

Forretninger skal lukke klokken 22 og må kun være 50 procent fyldt.

Sociale forsamlinger er indskærpet til seks personer.

Steder hvor folk kommer for at bede, må kun have en tredjedel så mange deltagere som normalt.

* Sverige:

Man må ikke forsamle sig mere end 50 personer.

Borgerne bliver opfordret til at arbejde hjemmefra.

* Tyskland:

Berchtesgadener Land-distriktet lukker ned i to uger fra 20. oktober. Skoler, dagplejere og restauranter er lukket, og indbyggerne skal som udgangspunkt blive hjemme.

I Berlin skal restauranter og barer lukke klokken 23. Private forsamlinger er begrænset til ti. Udenfor og om aftenen er maksimum forsamlingsantal fem personer eller to husholdninger.

Store forsamlinger er forbudt indtil 2021 i områder med høj smitte.

Rejsende, der kommer fra højrisikolande, skal gå i karantæne 14 dage.

Mundbind er obligatorisk i butikker og offentlig transport.

Offentlige forsamlinger er indskrænket til 50 personer og 25 til private.

* Tjekkiet:

Fra 22. oktober lukker skoler, butikker og service, med mindre det er til basale behov.

Borgerne må ikke forlade deres hjem med mindre de skal på arbejde, på vigtige familiebesøg, dyrke motion, købe mad eller medicin, eller søge lægelig hjælp.

* Østrig:

Mundbind er obligatorisk i butikker og offentlig transport.

Barer og restauranter skal lukke klokken 01.

Begrænsning på offentlige forsamlinger, der ikke kan sidde ned, er på ti.

I Kuchl-regionen er der indført en mini nedlukning. Her er offentlige arrangementer og besøg på plejehjem forbudt. Restauranter skal lukke klokken 17.

Kilder: The Guardian, BBC.