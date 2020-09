FAKTA: Nye coronasmittede i Europas 31 lande

Sverige, som tidligere har været hårdt ramt under coronapandemien, har de seneste 14 dage "kun" registreret 22,2 smittede per 100.000 indbyggere.

Her følger en liste over de lande, der har registreret flest og færrest smittetilfælde per 100.000 indbyggere i Europa de seneste 14 dage.

Det fremgår ikke af opgørelsen, hvor mange der er blevet testet i perioden.

I parentes er det anført, hvor mange coronarelaterede dødsfald der er registreret per 100.000 indbyggere i samme periode.

* Spanien: 278,8. (1,6)

* Frankrig: 158,5. (0,5)

* Tjekkiet: 118,3. (0,4)

* Malta: 100,1. (0,8)

* Luxembourg: 92,4. (0,0)

* Rumænien: 85,7. (2,9)

* Kroatien: 81,7. (1,0)

* Belgien: 77,0. (0,3)

* Holland: 73,6. (0,2)

* Østrig: 73,1. (0,3)

* Ungarn: 71,8. (0,3)

* Portugal: 64,1. (0,5)

* Storbritannien: 52,9. (0,2)

* Danmark/Irland: 48,5. (0,2/0,1)

* Slovenien: 41,5. (0,1)

* Italien: 32,4. (0,2)

* Slovakiet: 30,5. (0,1)

* Grækenland: 28,9. (0,4)

* Norge: 28,4. (0,0)

* Bulgarien: 25,6. (1,4)

* Estland: 24,4. (0,0)

* Sverige: 22,2. (0,1)

* Tyskland: 21,9. (0,1)

* Polen: 18,8. (0,4)

* Litauen: 17,2. (0,0)

* Island: 17,1. (0,0)

* Finland: 9,8. (0,1)

* Liechtenstein: 7,8. (0,0)

* Cypern: 5,3. (0,1)

* Letland: 4,2. (0,1)

Kilder: Det Europæiske Center for Sygdomsforebyggelse og Sygdomskontrol (ECDC).