FAKTA: Ny brexitaftale er uden problematisk bagstopper

Aftalen indeholder et bud på en løsning på grænsen mellem EU-landet Irland og Nordirland, der er på vej ud af EU. Grænsen har været et af de store stridspunkter i brexitforhandlingerne mellem EU og Storbritannien.

EU og Storbritannien har torsdag middag kort før et EU-topmøde i Bruxelles præsenteret et forslag til en ny brexitaftale.

Der er brug for en form for kontrol mellem de to lande, men alle er enige om, at en hård grænse skal undgås. Årsagen er frygt for, at en gammel og blodig konflikt mellem parterne vil blusse op.

Her kan du blive klogere på den nye brexitaftale:

* Nordirland vil fremover fortsat være underlagt en række EU-procedurer om told. Kontrollen af varer skal ske i Storbritannien, hvilket vil betyde, at der ikke er behov for en hård grænse mellem Nordirland og Irland.

* Nordirland vil officielt være en del af det britiske toldsystem og kunne drage fordel af fremtidige britiske handelsaftaler med andre lande.

* Nordirlands lovgivende forsamling får magt til at aflyse den særlige ordning ved en afstemning efter fire år. Det kræver, at et flertal af forsamlingen stemmer for. Hvis der ikke stemmes, fortsætter ordningen.

* At ordningen fortsætter udgør en væsentlig forskel i forhold til den såkaldte bagstopper, der var en del af tidligere premierminister Theresa Mays aftale. Her risikerede briterne i højere grad at være bundet til EU's toldsystem.

* Bagstopperen var en af de primære årsager til, at Theresa Mays aftale tre gange blev afvist i det britiske Underhus.

* Den nye aftale indeholder også en ny politisk erklæring. Det er en del af aftalen, der ikke er juridisk bindende, men som fastlægger det fremtidige forhold mellem Storbritannien og EU.

* Den resterende del af aftalen, som Theresa May indgik, forbliver uændret.

Kilder: BBC, Reuters.