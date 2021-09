FAKTA: Norge har smuk natur og er rig på olie

Læs mere om landet med den smukke natur og de mange fjelde her:

Norge har lidt færre indbyggere end Danmark. Til gengæld er den norske befolkning spredt ud over et meget større areal.

* Landet har enorme fjeld- og skovområder og udstrakte vidder, som betyder, at kun cirka tre procent af arealet er dyrkbart.

* Norge er et konstitutionelt monarki. Kong Harald har ikke nogen reel politisk magt, og Stortinget, der har 169 pladser, er landets højeste myndighed.

* Norge er ikke medlem af EU, men deltager i det europæiske økonomiske samarbejde gennem EØS-aftalen. Landet er desuden medlem af Nato.

* Norge er Vesteuropas største olieproducent.

* Olieindustrien tegner sig for 14 procent af Norges bnp. Den udgør 42 procent af den norske eksport og beskæftiger omkring 160.000 ansatte.

* Indtægterne fra olien har gennem årene fået Norges oliefond til at svulme til over 12.000 milliarder norske kroner - svarende til omkring 8700 milliarder danske kroner.

* I august 2021 viste en meningsmåling, at 35 procent af nordmændene går ind for at stoppe søgningen efter ny olie.

* Norges to største partier, Høyre og Arbeiderpartiet, har begge afvist, at Norge helt vil sige farvel til det sorte guld.

* Enkelte medlemmer af de to partier presser dog på, for at Norge skal stoppe afhængigheden af olien og fremskynde den grønne omstilling, så landet kan leve op til forpligtelserne fra Paris-aftalen fra 2015.

