FAKTA: Nogle må vente tre år på familiesammenføring

Det er en syrisk læge, der har rejst sagen, efter at han kom landet i 2015, og den dengang nyindførte treårsregel forhindrede ham i at søge familiesammenføring med sin hustru.

Menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg har onsdag retsmøde - via videolink - i en sag om den omstridte danske treårsregel.

Sådan er reglerne for familiesammenføring:

* Udlændinge med asyl i Danmark har i udgangspunktet krav på familiesammenføring med mindreårige børn og ægtefælle eller samlever.

* I loven er der tre former for status: Konventionsstatus (også kaldet flygtningestatus), beskyttelsesstatus og midlertidig beskyttelsesstatus.

* Skærpede krav for familiesammenføring gælder, hvis asyl er givet på baggrund af midlertidig beskyttelsesstatus. Det kan være krig i hjemlandet.

* Udlændingen kan i udgangspunktet først opnå familiesammenføring med børn eller ægtefælle efter tre års ophold. Tidligere var grænsen ét år, men den blev hævet i januar 2016.

* Reglerne åbner dog for, at familiesammenføring kan ske tidligere, hvis ægtefællen for eksempel er handicappet og er blevet passet af den herboende udlænding, eller hvis der er tale om alvorligt syge børn i hjemlandet.

Kilder: Udlændingeloven og Udlændingestyrelsen.