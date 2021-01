FAKTA: Nationalgarden tjener både USA og delstaterne

Bliv klogere på Nationalgarden her:

* Det meste af tiden står Nationalgarden under delstaternes kontrol, og en guvernør kan for eksempel indkalde den til at hjælpe i forbindelse med naturkatastrofer.

* En præsident kan indkalde Nationalgarden til føderale missioner i både ind- og udlandet.

* Gardens historie strækker sig helt tilbage til 1600-tallet. Garderne organiseredes efter den amerikanske borgerkrig (1861-1865). I de første årtier blev den brugt til bekæmpelse af social uro, især i forbindelse med arbejdskonflikter.

* Nationalgarden har også deltaget i indsatser uden for USA's grænser. Blandt andet i Første og Anden Verdenskrig, Koreakrigen og i Irak og Afghanistan.

* Per juni 2020 er der over 450.000 soldater og piloter, som er en del af Nationalgarden.

