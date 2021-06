FAKTA: Moderaterna leder efter flertal i Riksdagen

Ulf Kristersson er den første, der skal forsøge at danne en regering uden et flertal imod sig i Riksdagen.

I Sverige leder Riksdagens partier efter en konstellation, der kan danne en regering uden et flertal imod sig.

Ulf Kristersson fra Moderaterna er blevet udpeget som den første til at gøre et forsøg. Han har tidligere fejlet med at samle det flertal i Riksdagen, som pegede på ham som statsminister forud for sidste valg.

Det skyldes, at særligt Centerpartiet ikke ønsker at være til at danne en regering sammen med et andet parti i den borgerlige blok - Sverigedemokraterna.

Riksdagen har 349 medlemmer. Dermed skal der 175 medlemmer til for at danne et flertal imod en regering.

Her kan du se fordelingen af mandater på de forskellige partier:

* Socialdemokraterna: 100.

* Moderaterna: 70.

* Sverigesdemokraterna: 62.

* Centerpartiet: 31.

* Vänsterpartiet: 27.

* Kristdemokraterna: 22.

* Liberalerna: 19.

* Miljöpartiet: 16.

* Løsgængere: 2 (Den ene blev valgt for Liberalerna, den anden blev valgt for Vänsterpartiet)

Kilder: Riksdagens hjemmeside.