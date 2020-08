FAKTA: Mere end 200.000 blev ofre for atombomber i Japan

Ved en nedskaleret ceremoni for 75-året for atomangrebet på Hiroshima kom byens borgmester med en opfordring til verdens lande om at samles mod trusler - uanset om det er pandemier eller krig.

Få her fakta om bomberne, der dræbte hundredtusinder:

* USA smed den første atombombe i krig, Little Boy, over Hiroshima klokken 08.15 den 6. august i 1945.