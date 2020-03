FAKTA: Knap hver anden smittet med corona er helbredt igen

Coronavirus spreder sig ved person til person-smitte. Det vil sige, at en smittet person kan give virusset videre ved direkte dråbespredning fra host eller nys i nærheden af andre. Derfor har borgere i en række lande købt ansigtsmasker for at beskytte slimhinder i næse og mund mod dråbesmitte.

Foto: Ernesto Benavides/Ritzau Scanpix