FAKTA: Julian Assange grundlagde WikiLeaks i 2006

Organisationen WikiLeaks blev i 2006 grundlagt af den australske journalist og aktivist Julian Assange, der er anklaget af USA for at have lækket en stor mængde klassificeret materiale.

En britisk domstol siger i en afgørelse onsdag, at WikiLeaks-stifteren Julian Assange ikke kan løslades mod kaution, mens han venter på afgørelsen af en appelsag.

Her kan du blive klogere på, hvad WikiLeaks er:

* WikiLeaks er en organisation, der vil fremme offentlighed i systemet. Det sker, ved at anonyme kilder overleverer hemmelige informationer til organisationen, som så renser informationerne, inden de bliver frigivet til pressen.

* WikiLeaks blev for alvor kendt 5. april 2010, da organisationen frigav en amerikansk militærvideo filmet fra en militærhelikopter under en aktion i Iraks hovedstad, Bagdad. Videoen viste sig at være lækket af den nu dømte soldat, der i dag hedder Chelsea Manning.

* Videoen viser angiveligt, at det amerikanske militær slog en gruppe civile ihjel - heriblandt to journalister fra nyhedsbureauet Reuters - under krigen i Irak.

* Senere samme år - 25. juli - lækkede organisationen 90.000 militærdokumenter fra krigsindsatsen i Afghanistan.

* 22. oktober 2010 blev 400.000 dokumenter fra Irak-krigen offentliggjort.

* De krigsrelaterede lækager, som Manning har erkendt at stå bag, går under navnet "War Logs".

* Siden november 2010 har organisationen i dryp offentliggjort dokumenter fra en database på 251.287 diplomatiske dokumenter fra amerikanske ambassader - den såkaldte "Cablegate".

Kilder: WikiLeaks Central og TT.