FAKTA: Islands mest kendte vulkaner

Læs mere om landets mest kendte vulkaner her:

* Øen Surtsey vest for øgruppen Vestmannaeyjar opstod ved et undersøisk vulkanudbrud 14. november 1963. Den 2,8 kvadratkilometer store ø er fredet, og i 2008 blev den opført på Unescos verdensarvsliste.

* Eldfell på den største af øerne, Heimaey, gik i udbrud i 1973. Alle mennesker på øen blev evakueret, men store dele af byen lå efterfølgende begravet i aske. En ny, naturlig havn opstod.

* Laki er en 25 kilometer lang spaltevulkan, der gik i udbrud 18. juni 1783. Udbruddet, der varede til februar 1784, regnes for et af verdens største. Vulkanen, der spyede tonsvis af aske højt op i atmosfæren, afstedkom svær hungersnød i Island.

* Katla ligger under Myrdalsjökulls iskappe som nabo til Eyjafjallajökull. Vulkanen har ikke været i udbrud siden 1918, men dengang forårsagede den en springflod på mellem 100.000 og 300.000 kubikmeter smeltevand i sekundet.

* Grimsvötn under Vatnajökull gik i udbrud 29. september 1996, og 5. oktober brast den ismur, der havde holdt vandet tilbage fra at fosse ned over lavlandet. Da det skete, blev veje, broer og telefonmaster fejet bort, men ingen kom noget til i det helt øde område.

* Vulkanen under gletsjeren Eyjafjallajökull gik i udbrud i april 2010 og førte til, at flytrafikken over det meste af Europa blev lammet.

Kilde: Ritzau.