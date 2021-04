FAKTA: Holocaust - nazisternes forfølgelse af jøder

Den 11. april 1961 blev retssagen mod den 55-årige nazistiske krigsforbryder Adolf Eichmann indledt i Jerusalem.

Her er nogle af hovedpunkterne i Holocaust, som er betegnelsen for nazisternes forfølgelse og forsøg på at udrydde jøder i Europa:

* Nazisterne var ved magten i Tyskland fra 1933 og frem til nederlaget i Anden Verdenskrig i 1945.