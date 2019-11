FAKTA: Her er favoritterne til den britiske formandspost

Det gælder de tre næstformand for parlamentet samt en kvindelig Labour-veteran.

Bliv klogere på dem her:

* Harriet Harman, 69 år, Labour:

Hun er tidligere minister og det længst siddende kvindelige medlem af parlamentet, hvortil hun blev valgt for første gang i 1982. Hun bliver af nogle betegnet som "parlamentets mor".

* Lindsay Hoyle, 62, år, Labour:

For tiden bookmakernes favorit over Harriet Harman, dog kun knebent. Hoyle har været parlamentsmedlem siden 1997 og næstformand for parlamentet siden 2010.

Lindsay Hoyle ses som en langt mindre omstridt figur end John Bercow og har aldrig erklæret sit synspunkt på brexit.

Han fremstår desuden som en erklæret reformator, der har brugt årtier på at gøre Underhuset til et bedre sted at arbejde.

* Rosie Winterton, 61 år, Labour:

Hun er tidligere indpisker for Labour, hvilket vil sige, at hun fra 2010 til 2016 kontrollerede og indskærpede partifællernes partidisciplin og tilstedeværelse ved afstemninger.

Hun har siddet i parlamentet for Doncaster Central siden 1997 og blev i juni 2017 valgt til næstformand for parlamentet. Hun har desuden haft flere ministerposter.

* Eleanor Laing, 61 år, Det Konservative Parti:

Hun er ligesom Lindsay Hoyle og Rosie Winterton næstformand for parlamentet, hvilket hun har været siden 2013. Derudover har hun været medlem af parlamentet siden 1997.

I 2009 stod Laing overfor en mistillidsafstemning i sin kreds, Epping Forest, efter at det kom frem, at hun havde undladt at betale skat af nogle ejendomsindtægter fra to lejligheder i Westminster.

* De resterende fem kandidater er:

* Henry Bellingham - konservativt parlamentsmedlem siden 1983.

* Chris Bryant - tidligere minister og medlem af parlamentet for Labour siden 2001.

* Meg Hillier - tidligere minister og parlamentsmedlem for Labour siden 2005.

* Edward Leigh - konservativt parlamentsmedlem siden 1983.

* Shailesh Vara - konservativt parlamentsmedlem siden 2005.

Kilde: The Guardian