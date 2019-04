FAKTA: Her er de største spanske partier

Det gamle socialistparti, Partido Socialista Obrero Español, blev stiftet i 1879 og er med premierminister Pedro Sanchez i spidsen blevet spået bedst chancer for på ny at danne regering.

Få her et overblik over de spanske partier:

Regeringspartiet var i sidste valgperiode støttet af venstrefløjspartiet Podemos, baskiske nationalister og catalanske separatister, indtil det mislykkedes at få opbakning til finansloven for 2019.

Sanchez har blandt andet været med til at hæve mindstelønnen i Spanien. Han står for en mindre hård linje i spørgsmålet om Cataloniens autonomi end det konservative Partido Popular.

* Unidas Podemos:

Venstrefløjspartiet stormede ind i parlamentet i 2015, knapt to år efter at det var blevet grundlagt. Dermed gjorde det i praksis en ende på det spanske topartisystem sammen med partiet Ciudadanos.

Podemos er født ud af bevægelser imod den stramme økonomiske politik, som Spanien har ført efter finanskrisen.

Partiets leder, Pablo Iglesias, en statskundskabsprofessor med hestehale, har været i modvind, fordi han sammen med sin kone sidste år købte en luksusvilla. Partiet fremhæves som PSOE's oplagte støtte.

* Partido Popular:

Lederen for det konservative parti er den 38-årige Pablo Casado, som har stået for en hård retorik over for premierminister Sanchez.

Han har flere gange tordnet mod socialistpartiets linje i spørgsmålet om Cataloniens autonomi, som i Casados øjne bør indskrænkes.

Derudover vil han have sænket mindstelønnen og sætte hårdere ind over for illegal immigration.

* Vox:

Det stærk højreorienterede Vox var indtil for få måneder siden i store træk ukendt, men har hurtigt nået solide meningsmålinger og en opsigtsvækkende, men sikker vej mod parlamentet.

Lederen Santiago Abascal har blandt andet markeret sig ved at tage afstand fra catalanske separatister.

Hans forslag har ofte været kilde til kontroverser, og den 43-årige partileder har været særdeles aktiv på sociale medier i sin kampagne.

* Ciudadanos

Centrum-højrepartiet Ciudadanos står for liberal økonomisk og social politik og går ind for ét samlet Spanien.

Partiet kom ind i det spanske parlament i 2015 med et ønske om et opgør med blokpolitikken.

Imidlertid afviser partiets leder, Albert Rivera, enhver mulig alliance med Pedro Sanchez efter et forsøg på at indgå en koalition med ham i 2016. I stedet ser han mod Partido Popular.

* Andre: Både baskiske og catalanske partier kan ende med at spille en rolle som støtte for en regering. Særligt er det fokus på det catalanske separatistparti ERC med lederen Oriol Junqueras, som risikerer fængsel for sin rolle i Cataloniens løsrivelseskrise i 2017 i en stærkt omdiskuteret retssag.

Kilder: AFP, Den Store Dansk og DR.