FAKTA: Her er anklagerne mod eksbetjent i Floyd-sag

Nævninger er i George Floyd-sag sat til at vurdere eksbetjent Derek Chauvins handlinger. Se anklagerne her.

Et nævningeting har trukket sig tilbage for at drøfte sagen om den tidligere betjent Derek Chauvin, der er tiltalt for drab på George Floyd.

Derek Chauvin havde sit knæ placeret på Floyds hals i omkring ni minutter i forbindelse med en anholdelse i maj sidste år i Minneapolis i USA.

Undervejs sagde Floyd flere gange, at han ikke kunne trække vejret.

Chauvin står over for tre anklager. Bliv klogere på punkterne på baggrund af dommer Peter Cahills instruktioner til nævningerne her:

* Utilsigtet "second degree murder".

Den anklage, som kan give Chauvin den højeste straf, går på såkaldt utilsigtet "second degree murder". Maksimumstraffen lyder på 40 år.

Utilsigtet "Second degree murder" defineres i denne sag ifølge det amerikanske medie NPR ved, at man forårsager en persons død, mens man begår eller har til hensigt at begå en alvorlig kriminel handling ("felony", red.). Chauvins alvorlige kriminelle handling består ifølge anklagen i overfald, hvor han ved uretmæssig brug af magt har forårsaget alvorlige skader på Floyd.

Skal Chauvin findes skyldig i dette punkt, kræves det ikke, at han har haft til hensigt at dræbe. Det er ikke tilfældet i nogen af punkterne.

* "Third degree murder".

Skal Chauvin findes skyldig i "third degree murder", kræves det, at han har forårsaget en anden persons død "ved at udføre en handling, der umiddelbart har udgjort en fare for andre, og ved at have udvist et moralsk fordærvet sindelag uden respekt for menneskeliv".

Maksimumstraffen lyder på 25 år.

* "Second degree"-manddrab.

Skal Chauvin findes skyldig i "second degree"-manddrab, kræver det, at han har forårsaget en anden persons død ved en grad af strafpådragende "uagtsomhed, der har skabt en unødvendig risiko" for andre. Her har den anklagede "bevidst taget den risiko at forårsage død eller store skader på et andet individ".

Den maksimale straf er ti år.

Kilde: NPR, Star Tribune.