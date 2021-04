FAKTA: Her er alle modtagere ved årets oscaruddeling

Her kan du få et overblik over, hvordan priserne fordelte sig ved oscaruddelingen 2021:

Bedste Film: "Nomadland".

Bedste Kvindelige Hovedrolle: Frances McDormand for "Nomadland".

Bedste Mandlige Hovedrolle: Anthony Hopkins for "The Father".

Bedste Kvindelige Birolle: Yuh-Jung Youn for "Minari".

Bedste Mandlige Birolle: Daniel Kaluuya for "Judas and the Black Messiah".

Bedste Instruktør: Chloé Zhao for "Nomadland"

Bedste Internationale Film: "Druk".

Bedste Originale Manuskript: "Promising Young Woman".

Bedste Filmatisering: "The Father".

Bedste Dokumentarfilm: "My Octopus Teacher"

Bedste Korte Dokumentar: "Colette".

Bedste Kortfilm: "Two Distant Strangers".

Bedste Animationsfilm: "Soul".

Bedste Korte Animationsfilm: "If Anything Happens I Love You".

Bedste Fotografering: "Mank".

Bedste Klipning: "Sound of Metal"

Bedste Kostumer: "Ma Rainey's Black Bottom".

Bedste Lyd: "Sound of Metal".

Bedste Makeup: "Ma Rainey's Black Bottom".

Bedste Visuelle Effekter: "Tenet".

Bedste Produktionsdesign: "Mank".

Bedste Originale Sang: H.E.R for "Fight For You" fra "Judas and the Black Messiah".

Bedste Originale Temamusik: Trent Reznor, Atticus Ross og Jon Batiste for "Soul".

Kilde: The Oscars 2021.