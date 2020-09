FAKTA: Her er årets Emmy-vindere

Her kan du se et udpluk af vinderne i de største kategorier:

* Bedste komedieserie: "Schitt's Creek".

* Bedste skuespiller i en dramaserie: Jeremy Strong, "Succession".

* Bedste skuespillerinde i en dramaserie: Zendaya, "Euphoria".

* Bedste skuespiller i en komedieserie: Eugene Levy, "Schitt's Creek".

* Bedste skuespillerinde i en komedieserie: Catherine O'Hara, "Schitt's Creek".

* Bedste mandlige birolle i en dramaserie: Billy Crudup, "The Morning Show".

* Bedste kvindelige birolle i en dramaserie: Julia Garner, "Ozark".

* Bedste mandlige birolle i en komedieserie: Daniel Levy, "Schitt's Creek"

* Bedste kvindelige birolle i en komedieserie: Annie Murphy, "Schitt's Creek"

* Bedste miniserie: "Watchmen."

* Bedste skuespiller i en miniserie eller film: Mark Ruffalo, "I Know This Much Is True".

* Bedste skuespillerinde i en miniserie eller film: Regina King, "Watchmen".

* Bedste mandlige birolle i en miniserie eller film: Yahya Abdul-Mateen II, "Watchmen".

* Bedste kvindelige birolle i en miniserie eller film: Uzo Aduba, "Mrs America".

* Bedste tv-film: "Bad Education".

Kilde: AFP