FAKTA: Her er WHO's anbefaling om brug af mundbind

Fra fredag er det obligatorisk at bære mundbind i alle indkøbscentre, detailforretninger og takeawayrestauranter i England. Maskepåbuddet har til formål at begrænse spredningen af coronavirus.

Bliv her klogere på, hvad Verdenssundhedsorganisationen (WHO) mener om brug af mundbind:

* WHO anbefaler, at folk anvender mundbind, når de befinder sig steder, hvor det er svært at holde fysisk afstand til andre. Det gælder i særlig grad personer over 60 år og personer i risikogrupper.