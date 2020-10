FAKTA: Her er Trumps planer op til præsidentvalget

Natten til fredag dansk tid foregik det i Miami i delstaten Florida, hvor NBC News stod bag et tv-vælgermøde.

Donald Trump har tilsyneladende planer om at holde vælgermøder hver eneste dag frem til valget 3. november.

Her er datoerne i lokal tid for de kendte vælgermøder og arrangementer:

* Fredag 16. oktober:

Trump holder vælgermøde i Ocala i delstaten Florida og i byen Macon i delstaten Georgia.

* Lørdag 17. oktober:

Trump afholder et fundraising-event i Janesville i delstaten Wisconsin.

Han deltager også i et vælgermøde i byen Muskegon i delstaten Michigan.

* Søndag 18. oktober:

Trump holder et "Make America Great Again"-vælgermøde i Carson City i delstaten Nevada.

* Mandag 19. oktober:

Trump holder et "Make America Great Again"-vælgermøde i Prescott i delstaten Arizona.

Samme dag holder Trump et andet vælgermøde i byen Tucson ligeledes i Arizona.

* Torsdag 22. oktober:

Den anden præsidentdebat mellem Donald Trump og Demokraternes kandidat, Joe Biden, står til at finde sted i Nashville i delstaten Tennessee. Debatten skulle have været den tredje, men nummer to blev aflyst.

* Tirsdag 3. november:

Præsidentvalget bliver afholdt.

Kilder: CNN, Reuters, donaldjtrump.com.