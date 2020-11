FAKTA: Fra Nobels fredspris til blodig konflikt i Etiopien

Men her kan du få et overblik over det, der er kommet frem om konflikten:

* Etiopien er en republik i det østlige Afrika. Landet består af ti delstater, som er tildelt en høj grad af autonomi. Det skyldes blandt andet Etiopiens mange forskellige etniske grupper.

* Den nuværende konflikt i Etiopien omhandler bjergregionen Tigray. Selv om regionen kun tegner for omkring fem procent af landets befolkning, så har regionen i årtier domineret etiopisk politik. Tigray-regionen ledes af partiet Tigray Befolkningens Befrielsesfront, TPLF.

* Abiy Ahmed blev premierminister i Etiopien i 2018. Han er en del af oromo-folket, som er Etiopiens største etniske gruppe.

* Som nyvalgt leder lykkedes det Abiy Ahmed at forhandle en fredsaftale på plads med nabolandet Eritrea. Det medførte, at han i 2019 modtog Nobels fredspris.

* Med Abiy Ahmeds som premierminister har TPLF mistet politisk indflydelse. TPLF anklager premierministeren for at skubbe partiet væk fra magten og begrænse regionale rettigheder. Abiy Ahmed hævder derimod, at han forsøger at dele magten mere ligeligt i landet.

* Da TPLF og mange af bevægelsens tilhængere i Tigray ikke føler sig repræsenteret af den føderale regering, besluttede TPLF at holde regionalvalg.

* Valget blev af den føderale regering anset som ulovligt. Derfor besluttede regeringen at ophæve selvstyret i Tigray og indsætte nye politiske ledere. Dermed blev det tidligere regeringsparti i Tigray til en oprørsgruppe.

* Konflikten brød for alvor ud 4. november, da regeringsstyrker på ordre fra Abiy Ahmed lancerede en offensiv mod Tigray-regionen. Det skete, efter at TPLF ifølge Ahmed havde angrebet føderale militærlejre, hvilket TPLF afviser.

* Siden da har der udspillet sig voldsomme kampe mellem oprørsstyrker fra TPLF og regeringsstyrker.

* Premierministeren insisterer på, at offensiven kun er målrettet TPLF-styrker og ikke civilbefolkningen i Tigray-regionen.

* Der er kommet meldinger om etnisk motiverede drab på begge sider af konflikten.

* Ifølge FN er over 31.000 flygtet fra Tigray-regionen til flygtningelejre i Sudan. FN vurderer, at op mod 200.000 over det næste halve år kan blive drevet på flugt som følge af konflikten.

Kilder: Reuters, AFP, Den Store Danske.