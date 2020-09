FAKTA: Forslag til EU-pagt for asyl og migration

EU-Kommissionen har onsdag fremlagt et forslag til en "pagt om migration og asyl", hvis formål er at skabe orden i EU's asylbehandling.

* Der tages fingeraftryk og personen registreres i databasen Eurodac.

* Derpå kan ansøgninger om asyl behandles enten ved grænsen eller via en normal ansøgningsprocedure.

* Sagsbehandling ved grænsen skal være hurtig: Asyl eller afvisning.

Omfordeling af asylansøgere:

* Alle EU-lande skal bidrage til et "fleksibelt" og "solidarisk" system, der i udgangspunktet er baseret på samarbejde og frivilligt.

* Blandt disse bidrag kan være at tage imod personer, der vurderes at have ret til beskyttelse, fra et andet EU-land.

* Eller man kan vælge et hjemsendelsessponsorat. Her står man for al støtte i forbindelse med hjemsendelse af en afvist asylansøger i et andet EU-land. Personen bliver i dette land.

* Lykkes hjemsendelsen ikke inden for en given periode, skal sponsorlandet selv tage fuldt ansvar for den afviste asylansøger.

* Man kan også vælge at bidrage med hjælp til kapacitetsopbygning, teknisk og operationel støtte.

* Under tider med stort pres af migranter vil man tage et "sikkerhedsnet" i brug.

* En solidaritetsmekanismen, hvor EU-landene fordeler flygtninge, vil gælde tilfælde, hvor personer reddes på havet, "pres, kriser og særlige omstændigheder". Her gælder kun valget om enten at modtage eller at vælge et hjemsendelsessponsorat.

Samarbejde med tredjelande

* EU vil etablere "skræddersyede" aftaler om partnerskab med tredjelande om blandt andet håndtering af menneskesmuglere.

* Mere effektive EU-regler for hjemsendelse af personer uden ret til ophold, herunder skal EU have en hjemsendelseskoordinator.

* Desuden vil EU øge muligheden for, at tredjelandsborgere kan komme til EU, hvis de har en faglig baggrund, man har brug for.

Eksterne grænser

* Bevogtningen af EU's ydre grænser skal styrkes. Der sendes flere vagter fra 1. januar 2021.

Kilder: EU-Kommissionen.