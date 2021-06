FAKTA: Flere positive følelser i Danmark end generelt i EU

Her kan du se et udsnit af undersøgelsens resultater.

* FØLELSESMÆSSIG SITUATION:

I undersøgelsen blev der blandt andet spurgt ind til, hvilke følelser fra en liste der bedst beskrev deltagernes situation.

Der kunne vælges fire, og flest danskere valgte håb (48 procent), frustration (35 procent), ro (32 procent) og tillid (28 procent).

For EU som helhed valgte flest usikkerhed (45 procent), håb (37 procent), frustration (34 procent) og hjælpeløshed (30 procent).

* PERSONLIG INDTÆGT:

Deltagerne er også blevet spurgt ind til, hvilke af tre udsagn som kommer tættest på den aktuelle situation for deres personlige indtægt.

Her svarer flest danskere (76 procent), at virusudbruddet ikke vil påvirke deres indtægt. Det gælder også for EU som helhed (42 procent).

En større andel forventer dog, at det vil ske, selv om det endnu ikke har været tilfælde, i EU (26 procent) end i Danmark (13 procent).

For EU som helhed angiver flere, at virusudbruddet har påvirket deres indtægt (31 procent) end i Danmark (11 procent).

* KONSEKVENS AF RESTRIKTIONER:

Undersøgelsen har også spurgt ind til synet på konsekvenserne af restriktionerne i deltagernes eget land.

Det vurderes på en skala fra 1 til 6, hvor 1 betyder, at de sundhedsmæssige fordele er større end de økonomiske tab.

Her svarer flere danskere 1 til 3, og at de hældte til, at de sundhedsmæssige fordele var større end de økonomiske tab (67 procent) end gennemsnittet for hele EU (58 procent).

Kilde: Eurobarometer.