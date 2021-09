FAKTA: Flere koalitioner er i spil efter tysk valg

En række forskellige koalitionsmuligheder er stadig i spil, og forude venter formentlig hårde politiske forhandlinger for at nå til enighed.

Et yderst tæt valg i Tyskland betyder, at det fortsat er svært at spå om, hvem der kommer til at udgøre landets næste regering - og hvem der i sidste ende skal overtage kanslerposten fra Angela Merkel.

Der ventes at gå uger, formentlig også måneder. Ved det seneste valg gik der næsten et halvt år, før regeringen var på plads. Ved en partilederrunde søndag aften har begge kanslerkandidater - SPD's Olaf Scholz og CDU/CSU's Armin Laschet - dog sagt, at de håber at være i mål inden jul.

I Tyskland er der tradition for at give forskellige koalitioner navne. Ofte tager navnene udgangspunkt i de involverede partiers farve.

Herunder kan du blive klogere på nogle af de mulige koalitioner:

* Trafiklys.

En regering bestående af socialdemokratiske SPD (rød), det liberale FDP (gul) og miljøpartiet De Grønne (grøn).

Denne mulighed var på forhånd anset som den mest realistiske, hvis SPD blev størst.

* Jamaica.

En regering bestående af konservative CDU/CSU (sort), det liberale FDP (gul) og miljøpartiet De Grønne (grøn).

Koalitionsmuligheden, hvis navn kommer fra farverne i Jamaicas flag, var anset som værende mest sandsynlig, hvis CDU/CSU blev størst.

Hvis der bliver tale om en af de to ovenstående koalitioner, bliver det afgørende nu, hvem De Grønne og FDP helst vil samarbejde med.

* GroKo.

En regering bestående af de to største partier, socialdemokratiske SPD (rød) og konservative CDU/CSU (sort).

Navnet på koalitionen er en forkortelse af Grosse Koalition - stor koalition - og er også den nuværende regeringskoalition.

På forhånd har der ikke været mange tegn på, at en gentagelse var sandsynlig. Søndagens meget tætte resultat har dog sat gang i, at det igen kan blive nødvendigt med et samarbejde mellem de to.

* R2G.

En regering bestående af socialdemokratiske SPD (rød), venstrefløjspartiet Die Linke (rød) og miljøpartiet De Grønne (grøn).

Denne mulighed var på forhånd den mest venstreorienterede mulighed. Et dårligt valgresultat til Die Linke har dog fået partiet til at meddele, at det går i opposition. Dermed ser denne mulighed ud til at være død.

Kilder: Bundestag, Politico og Statista.