FAKTA: Fisk og konkurrencevilkår skiller EU og briterne

Parterne forsøger at blive enige om, hvordan de skal leve med hinanden i fremtiden, men de har travlt, for om otte dage udløber den overgangsperiode, som blev aftalt, da briterne forlod EU den 31. januar.

Særligt tre knaster har givet forhandlerne på begge sider sved på panden, siden forhandlingerne om en handelsaftale gik i gang i begyndelsen af året.

Læs mere om de tre store knudepunkter her:

* Fiskeri

En af de store knaster handler om fiskeri, selv om erhvervet blot udgør omkring 0,1 procent af den britiske økonomi.

EU-landene ønsker sikkerhed for at kunne fiske i britisk farvand, når Storbritannien bliver en uafhængig kyststat, der bestemmer over egne farvande.

EU-fiskerne ønsker sikkerhed for at kunne fange fisk i britisk farvand i en årrække, og til gengæld kan briterne sælge fisk i EU's indre marked.

Kompromisset findes et sted, hvor EU sikres en reduceret adgang til at fiske i britisk farvand - i en begrænset periode. Sådan har EU's chefforhandler udlagt processen den seneste uge.

* Lige konkurrencevilkår

Kravet om lige konkurrencevilkår skal sikre, at virksomheder på den ene side ikke har en uretmæssig fordel sammenlignet med deres konkurrenter på den anden side.

Hvis reglerne lempes, kan det blive billigere at producere varer, og det kan gøre nogle virksomheder mere konkurrencedygtige end andre. Det er EU bekymret for, at Storbritannien vil udnytte.

Derfor ønsker EU, at Storbritannien holder sig særligt tæt til EU-reglerne om for eksempel arbejdstageres rettigheder, miljøregler for virksomheder og statsstøtte.

På den anden side mener Storbritannien, at hele pointen med brexit var netop at blive fri for EU's regler.

De to parter ser ifølge BBC ud til at have aftalt en nedre grænse for reguleringer, som ingen af dem går under. Men EU har også insisteret på et system, der betyder, at hvis den ene part bryder aftalen og dermed skaber ulige konkurrence, skal den part kunne straffes.

Fra Storbritannien har det lydt, at man vil forsvare sin suverænitet.

* Konfliktløsning

Dette handler hovedsaligt om, hvordan reglerne for aftalen vil blive håndhævet i fremtiden, og hvad der sker, hvis den ene side bryder dem.

EU ønsker et stærkt og uafhængigt voldgiftssystem, og samtidig vil man i EU have beføjelser til at gengælde eventuelle britiske overtrædelser af regler på ét område ved at straffe et andet. Det kan være ved at indføre skatter et sted, hvor man mener, det vil gøre ondt.

Der er også spørgsmålet om, hvem der skal afgøre konflikter, og hvor EU-Domstolen skal passe ind.

Kilder: BBC, DR.