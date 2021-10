FAKTA: Filmulykker har gennem tiden kostet skuespillere livet

* I 1915 blev skuespilleren Charles Chandler skudt i hovedet under indspilningen af filmen "The Captive". Han døde, efter at en kugle var blevet efterladt i en pistol, som soldater skød med mod en dør. Kuglerne, som soldaterne skød var, var rigtige for at gøre scenen mere realistisk.

Læs her om andre tilfælde, hvor personer er døde under filmindspilninger:

Torsdag er filmfotografen Halyna Hutchins død, efter at hun blev ramt af skud fra en rekvisit-pistol under en filmindspilning i USA.

* I 1982 mistede skuespilleren Vic Morrow hovedet, og to vietnamesiske børn blev dræbt, da en helikopter styrtede ned over dem efter at være blevet ramt af pyroteknik under indspilningen af filmen "Twilight Zone: The Movie".

* I 1993 blev skuespilleren Brandon Lee, søn af Bruce Lee, skudt og dræbt på sættet til filmen "The Crow". Efterforskere fandt efterfølgende frem til, at Lee døde, da en anden skuespiller, der skød med en pistol, som skulle have indeholdt løst krudt, i stedet havde en kugle i kammeret.

* I 2007 døde stuntmanden Conway Wickliffe under en bilscene i filmen "The Dark Knight". Også skuespilleren Heath Ledger, der var med i samme film, døde efter indspilningerne af en overdosis.

Kilde: AFP.