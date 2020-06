FAKTA: Fem uddrag fra Boltons kritiske bog om Trump

Her er fem passager fra bogen om Boltons tid under Trump, som har vakt opsigt:

Da Donald Trump og Kinas præsident, Xi Jinping, ved et møde i 2019 førte drøftelser bag lukkede døre, bad Trump ifølge Bolton Kina bruge landets økonomiske magt til at hjælpe ham til genvalg.

- Trump bragte på forbløffende vis samtalen over på det kommende præsidentvalg og hentydede til Kinas økonomiske evner og opfordrede Xi til at sikre, at han ville vinde, skriver Bolton.

Han kan dog ikke kan komme ind på det nærmere ordvalg på grund af regeringens godkendelsesproces af bogen, skriver han.

* Trump antydede, at han var åben over for flere end to præsidentperioder.

Et andet uddrag fra mødet mellem de to præsidenter har også vakt opsigt.

- Xi sagde, at han gerne ville arbejde med Trump i seks år mere, og Trump svarede, at folk bad om at få ophævet grænsen på to præsidentperioder for ham, skriver Bolton.

Trump nikkede ifølge Bolton opmuntrende, da Xi sagde, at USA havde for mange valg, og at han ønskede, at Trump skulle blive som præsident.

* Trump roste Xi for uighur-lejre.

- Ifølge vores oversætter sagde Trump, at Xi skulle fortsætte med at bygge lejrene, hvilket ifølge Trump var det helt rigtige at gøre, skriver Bolton.

Blandt andet BBC har beskrevet, at op mod en million fra det muslimske mindretal uighurerne tilbageholdes i kinesiske lejre.

* Trump troede, at Finland var en del af Rusland.

Engang spurgte Trump sin nu tidligere stabschef i Det Hvide Hus John Kelly, om Finland er en del af Rusland.

* Trump sagde, at det ville være "fedt" at invadere Venezuela.

Trump sagde på et tidspunkt, at det ville være "fedt" at invadere Venezuela, som han mener, "virkelig er en del af USA".

Kilder: The Guardian, Business Insider, Washington Post.