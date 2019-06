FAKTA: Fem store sager om beslaglæggelse af kokain

16 ton. Så stor en mængde kokain kom det tirsdag frem, at politiet i byen Philadelphia på den amerikanske østkyst har beslaglagt. De 16 ton kokain vurderes til at have en værdi over en milliard dollar eller knap 6,7 milliarder kroner.

Her følger et overblik over fem andre store kokainbeslaglæggelser, der har fået medieomtale de seneste år.

* Marts 2019: Politiet i New York finder den største fangst af kokain i et kvart århundrede. Kokainen vurderes til at have en værdi af 77 millioner dollar.

* Januar 2019: Italiens politi finder den største kokainfangst i landet i 25 år. De opdager således 2,5 ton af stoffet, der er gemt i containere i to forsendelser fra Sydamerika.

* August 2018: Efter en dramatisk biljagt arresterer britisk politi anholdelser i det, som betragtes som den største kokainbeslaglæggelse i Storbritannien. De finder kokain for mere end 20 millioner pund eller omkring 167 millioner danske kroner. 17 personer bliver senere dømt i sagen.

* November 2017: Politiet i Colombia beslaglægger 12 ton kokain, der er gemt under bananblade. Det bliver dengang betragtet som den største fangst i landets historien.

* Februar 2017: Australsk Federal Police (AFP) anholder seks personer i det, der på daværende tidspunkt betegnes, som landets største kokainfangst. De seks personer sigtes for at være i besiddelse af mere end 1,4 ton kokain, som vurderes at have en gadepris på 312 millioner amerikanske dollar.

Kilder: AFP, NBC News, ABC News Australia, Sky News, The Sun, Ritzau.