FAKTA: En honorær konsul hjælper ambassaden

Rusland har fredag anmodet den danske regering om lov til at udpege en honorær konsul i Grønland.

Det ser udenrigsminister Jeppe Kofod (S) umiddelbart ikke noget problem i.

En honorær konsul er nemlig hovedsageligt en symbolsk titel, som ofte tilfalder en person, der er udpeget til at varetage et lands interesser på et andet lands territorium.