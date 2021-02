FAKTA: Effekten af vacciner - sådan skal man forstå tallene

Senest offentliggjorde den israelske sundhedsudbyder Clalit søndag resultaterne af et stort studie, der viser, at vaccinen fra Pfizer/BioNTech giver 94 procents beskyttelse mod covid-19.

Men hvad dækker det over, når Pfizer/BioNTech og Moderna selv siger, at deres vacciner har en effekt på omkring 95 procent, mens AstraZenecas er blevet godkendt med en dokumenteret effekt på 59,5 procent.**

Læs mere her:

* En vaccines effekt er den procentvise reduktion af sygdommen for en gruppe vaccinerede mennesker sammenlignet med en gruppe, der ikke er vaccineret.

* Vacciners effekt måles normalt i et studie, hvor man giver den ene halvdel af forsøgspersonerne vaccinen og den anden halvdel placebo.

* Effekten kan beregnes på mange måder - herunder hvor mange der får symptomer på coronavirus, hvor mange der bliver indlagt, eller hvorvidt forsøgspersonerne udviklede en høj andel af antistoffer.

* Metoden med at tælle antistoffer blev opfundet i 1915 af den britiske epidemiolog og statistiker Major Greenwood og den britiske statistiker George Udny Yule i forbindelse med udvikling kolera- og tyfusvacciner.

* Effekten for Pfizer/BioNTech og Modernas vacciner er beregnet ved at se på, hvor mange der får symptomer på coronavirus, mens AstraZeneca har beregnet det på flere måder.

* Effekten indeholder altså ikke de eventuelle personer, der er blevet smittet, men ikke har haft symptomer og derfor ikke har opdaget det.

* Pfizer/BioNTech har målt det fra syv dage efter andet stik, mens det for Moderna og AstraZeneca har været efter 14 dage.

* Hos AstraZeneca var der 10.468 forsøgspersoner med i de studier, som vaccinen er blevet godkendt på baggrund af. 5258 personer fik vaccinen. 5210 personer fik placebo.

- I vaccinegruppen var der 64 personer, som fik symptomer på coronavirus og blev testet positive. I placebogruppen var tallet 158.

- Effekten er herefter beregnet ved at holde tallene op mod hinanden, hvilket giver en effekt på 59,5 procent.

* Effekten er altså et resultat af et studie, hvor man har sammenlignet effekten på tværs af to grupper.

* Effekten kan ikke én til én overføres til, hvor effektiv vaccinen vil være, når man ruller den ud i befolkningen.

Kilder: Lægemiddelstyrelsen, Pfizer, Moderna, AstraZeneca.

** Man kan ikke sammenligne effekten på tværs af forskellige studier. Vaccinerne er ikke testet på samme gruppe af mennesker.