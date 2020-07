FAKTA: EU's vejpakke skal stoppe lønpres på vejene

* Grundprincippet for chaufførernes løn skal være "samme løn for samme arbejde på samme sted".

* Vognmandsfirmaer skal have en driftscentral med parkeringspladser til deres lastbiler, og de skal vende tilbage til denne mindst hver ottende uge.

* Chaufførens ture skal tilrettelægges, så vedkommende kan komme hjem hver fjerde uge.

* Cabotage, som er indenrigstransport af gods i et andet land end det, hvor køretøjet er registreret, begrænses til tre kørsler på syv dage.

* For at forhindre "systematisk cabotage" indføres en "nedkølingsperiode" på fire dage, hvor køretøjet skal have været ude af landet for igen at måtte køre disse indenrigsture væk fra hjemlandet.

* Køretøjerne skal, som et værn mod postkasseselskaber, have en betydelig del af deres ture i det land, hvor de er registreret.

* Mindre og lettere transportvogne skal også udstyres med takografer, der registrerer køre- og hviletid.

* Disse mere intelligente takografer skal også registrere, i hvilke lande køretøjet befinder sig, så politiet kan se, om regler for cabotage er overholdt. Opgradering til nye takografer skal ske senest fra 1. januar 2025.

* Den ugentlige hvileperiode må ikke være i lastbilens kabine. Virksomheden skal betale for overnatning.

* Dele af vejpakken træder i kraft allerede efter 20 dage, mens andre dele først vil være gældende fra 2025.

Kilder: EU-Kommissionen og EU-Parlamentet.