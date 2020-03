FAKTA: EU's store plan for cirkulær økonomi

Alle produkter på EU's marked skal være designet til at holde længere, være nemme at genbruge og reparere samt kunne genanvendes.

En cirkulær økonomi søger at genbruge og genanvende materialer til nye ressourcer i stedet for at kassere dem, efter de er brugt.

Det er ikke uddybet nærmere, hvordan initiativerne skal udmøntes. Det følger i en plan senere.

Her er et overblik over, hvad EU-Kommissionen foreslår:

* EU's forbrugere skal have en "ret til reparation" af deres elektronik. Producenter skal være forpligtet til at stille reservedele til rådighed i flere år - samtidigt med at de designer deres produkter til at kunne repareres.

* Der skal være et "belønningssystem", hvor forbrugerne kan levere deres brugte elektronik tilbage mod en "belønning".

* Der skal laves en universel oplader, som skal virke til al slags elektronik - computere, tablets og mobiltelefoner. Derefter vil der ikke følge en oplader med, når man køber en ny elektronisk genstand.

* De tøj- og beklædningsgenstande, som bliver solgt i EU, skal være bæredygtige og kunne genbruges.

* Engangsemballage, service og bestik skal erstattes med genanvendelige produkter.

* Der skal være obligatoriske krav til, hvor stor en mængde af genanvendt indhold, der er i emballage, byggematerialer og køretøjer.

* Der skal være et højere indhold af genanvendt materiale i nye batterier - samtidigt med at der skal bruges flere genopladelige batterier.

* Almindeligt postevand skal gøres tilgængeligt på offentlige steder for at mindske forbruget af vand fra plastikflasker.

* Ved byggeri skal det sikres, at der bliver genanvendt materialer, hvor det er muligt i alle dele af byggeprocessen.

Kilder: Europa-Kommissionen