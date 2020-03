FAKTA: EU's flygtningeaftale med Tyrkiet stammer fra 2016

Og nu står EU igen over for et massivt pres på de ydre grænser ved Grækenland.

Det er en tiltagende uro i den syriske Idlib-provins, som er Syriens sidste oprørskontrollerede område, der har sendt hundredtusinder af mennesker på flugt.

Lørdag valgte den tyrkiske præsident, Recep Tayyip Erdogan, at åbne de tyrkiske grænser mod Europa, og det har fået tusindvis af flygtninge til at strømme mod især græske øer.

Men det er imod aftalen fra 2016, og den skal stadig overholdes understregede EU-præsident, Charles Michel, og formand for EU-Parlamentet, David Sassoli, tirsdag.

Her er nogle af pointerne i flygtningeaftalen mellem EU og Tyrkiet fra 2016:

* Aftalen betyder, at migranter, der kommer til Grækenland fra Tyrkiet, og som ikke vurderes at have behov for beskyttelse, skal sendes tilbage til Tyrkiet.

* Tyrkiet skal desuden også tage alle "uregelmæssige" migranter, der bliver opfanget i tyrkiske farvande tilbage.

* For hver syrisk statsborger, der sendes tilbage til Tyrkiet fra Grækenland, skal en anden syrer hentes fra en flygtningelejr i Tyrkiet og genbosættes i EU.

* Tyrkiet skal sørge for at træffe nødvendige beslutninger, der forhindrer nye sø- og landruter for uregelmæssig migration, der åbnes fra Tyrkiet til EU.

* Alle flygtninge og migranter skal have mulighed for at få deres sag prøvet i Grækenland, men kun hvis de kan sandsynliggøre, at de har været udsat for forfølgelse i Tyrkiet.

* De, der allerede har været i Grækenland og bliver sendt retur til Tyrkiet, kommer bagest i køen.

* EU har givet omkring tre milliarder euro til Tyrkiet for at støtte arbejdet.

Kilder: EU-Kommissionen og EU-Parlamentet