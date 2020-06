FAKTA: EU-udspil til budget og konsekvenser for Danmark

Forslaget fra Kommissionen består dels af et budget, dels af en genopretningsfond.

LANGTIDSBUDGET

* Budgettet løber over syv år fra 2021 til 2027.

* Den samlede budgetramme foreslås at blive 1100 milliarder euro (8195 milliarder kroner.)

* Det er 38,6 milliarder kroner mere end i det seneste kompromisudspil, som svarede til 1,07 procent af bruttonationalproduktet (bni), når man anvender samme prognose for bni som i det første budgetudspil i 2018.

* Det seneste udspil fra EU-Kommissionen er på 1,08 procent af bni. Aktuelt skrumper alle økonomier i EU dog på grund af krisen, og derfor vil det reelle bni-niveau være anderledes.

* I tillæg til budgetrammen er cirka 341 milliarder kroner, der teknisk er placeret uden for MFF.

* For at kunne afbøde effekter af coronakrisen hurtigst muligt foreslås det, at den nuværende budgetramme udvides med 11,5 milliarder euro (85,7 milliarder danske kroner).

GENOPRETNINGFOND

* I tillæg til selve budgettet foreslås en genopretningsfond på 750 milliarder euro, eller 5588 milliarder kroner. Fonden finansieres af lån, som EU-Kommissionen optager på de finansielle markeder.

* Fonden skal især hjælpe de lande, der er værst ramt af coronakrisen. Men alle lande får penge fra fonden.

* 500 milliarder euro (3725 mia. kroner) af fonden gives som tilskud til lande. Altså penge, der ikke betales tilbage.

* 250 milliarder euro (1863 mia. kroner) lånes ud til EU-lande.

* Udbetalinger fra fonden fungerer som andre betalinger fra budgettet, og de er dermed underlagt samme demokratiske kontrol.

* Der er foreslået særlig fordelingsnøgler til disse penge. Nøglerne afspejler et ønske om at hjælpe dem, der har mest brug for pengene.

* Således står Polen til at få forholdsvis mange penge til at klare den grønne omstilling, mens flere sydeuropæiske lande står til at få forholdsvis meget, da deres økonomier er særlig hårdt ramt af coronakrisen.

BETYDNING FOR DANMARK

* Selve budgettet vil medføre en gennemsnitlig stigning i Danmarks EU-bidrag på cirka 6,7 milliarder kroner i forhold til den aktuelle budgetperiode.

* Det svarer til en gennemsnitlig stigning i bidraget på 34 procent i forhold til den nuværende budgetperiode fra 2014-20.

* Hvad genopretningsfonden får af økonomiske konsekvenser er uafklaret, men EU-Kommissionen lægger op til, at den skal og kan finansieres via flere egne indtægter til EU. Men det kræver landenes godkendelse.

* I gennemsnit betaler Danmark 19,7 milliarder kroner årligt i budgettet for 2014-20.

* Den danske regerings forhandlingsmandat er et budget på 1,00 procent af bruttonationalindkomsten (bni).

* Danmark skal inden forhandlinger mellem stats- og regeringscheferne 19. juni have et nyt mandat i Folketinget.

Kilder: EU-Kommissionen og Finansministeriet.