FAKTA: EU og Storbritannien har 11 måneder at forhandle i

Storbritannien forlod EU 31. januar med en overgangsperiode til årets udgang. Det betyder, at en aftale skal ligge klar ved udgangen af året.

EU-landene har tirsdag godkendt EU-Kommissionens mandat til forhandlingerne for en aftale om det fremtidige forhold mellem Storbritannien og EU.

Sådan ser forhandlingsforløbet ud:

* 1. februar: Storbritannien er officielt ude af EU - overgangsperioden begynder.

* 3. februar: EU's chefforhandler, Michel Barnier, fremlægger EU-Kommissionens mandat til forhandlingerne om en aftale om det fremtidige forhold mellem parterne.

* 25. februar: EU-landene skal på et møde godkende EU-Kommissionens plan for forhandlingerne med Storbritannien.

* 2. marts: Første forhandlingsrunde mellem EU og Storbritannien begynder.

* Marts til juni: EU og Storbritannien har forhandlingsrunder. Forhandlingsmøderne kommer både til at foregå i Bruxelles og i London.

* 30. juni: Deadline for at søge om forlængelse af overgangsperioden, der senest kan strække sig til 31. december 2022. Den britiske premierminister, Boris Johnson, har meldt ud, at han ikke vil forlænge overgangsperioden.

* 31. oktober: EU-Kommissionen vurderer, at aftalen skal være klar, hvis den skal godkendes inden årsskiftet. Herefter følger oversættelse og ratifikation.

* 31. december: Overgangsperioden slutter.

* Fra 1. januar 2021 vil udestående problematikker blive diskuteret. Det er forhold, der eventuelt ikke nåede at komme med i den overordnede aftale på grund af tidspres.

