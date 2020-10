Artiklen: FAKTA: EU-lande vil have højere 2030-mål for klimaet

Beslutning om nyt 2030-klimamål for EU-landene er udskudt til december. Læs om EU's klimamål her.

EU-landene er torsdag aften blevet enige om, at EU's 2030-mål for klimaet skal forhøjes, men der er ikke sat et konkret mål på. Beslutningen er udskudt til december.

Sådan lyder det i en fælles erklæring fra EU's stats- og regeringschefer, der torsdag aften har drøftet emnet på EU-topmødet i Bruxelles.

Læs mere om EU's klimamål her:

* EU-landene fastsatte i 2014 et mål om, at man i 2030 skal have reduceret udledningen af drivhusgasser med 40 procent sammenlignet med 1990.

* EU-Kommissionen foreslog i september, at det nye mål skal lyde på reduktioner på mindst 55 procent i 2030. EU-Parlamentet stemte i oktober for, at målet skal være 60 procent.

* Målinger fra EU-Kommissionen indikerer, at EU med allerede vedtagne klimatiltag vil nå en reduktion på 47 procent i 2030.

* 11 lande har forud for torsdagens EU-topmøde meldt ud, at de støtter kommissionens forslag. Det er Danmark, Estland, Finland, Sverige, Frankrig, Irland, Letland, Luxembourg, Holland, Spanien og Portugal.

* Den danske regering har - efter pres fra sine støttepartier og Venstre - i sidste uge foreslået en reduktion på 65 procent.

* Den nye 2030-mål skal bane vejen for, at EU kan nå sin målsætning om at være klimaneutralt i 2050. Målet om klimaneutralitet i 2050 blev EU-landene - med undtagelse af Polen - enige om i december 2019.

Kilder: EU-oplysningen, EU-Kommissionen, Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.