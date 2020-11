FAKTA: EU-lande har lagt billet ind på flere coronavacciner

Det amerikanske biotekselskab Moderna er ved at udvikle en coronavaccine, som har vist en effektivitet på 94,5 procent i beskyttelsen mod virusset.

Det oplyser selskabet mandag.

EU-landene har eller er på vej til at indkøbe vacciner fra en række selskaber, hvis vaccinerne ender med at komme på markedet. Læs mere her:

* BioNtech/Pfizer:

Var de første til at fremvise positive resultater af fase 3-forsøg, hvor vaccinen beskyttede i mere end 90 procent af tilfældene.