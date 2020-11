FAKTA: EU-lande har forhåndsaftaler om 1,2 milliarder vaccinedoser

EU-landene har eller er på vej til at indkøbe vacciner fra en række selskaber, hvis vaccinerne ender med at komme på markedet.

Aftalerne sikrer over 1,2 milliarder doser af mulige coronavacciner. Læs mere her:

* CureVac:

Forventer at indlede fase 3-forsøg hen mod slutningen af året. Selskabet venter selv at have en godkendelse næste sommer.

EU har underskrevet en kontrakt med køb af 225 millioner doser.

* BioNtech/Pfizer:

Var de første til at fremvise positive resultater af fase 3-forsøg, hvor vaccinen beskyttede i mere end 90 procent af tilfældene.

Studiet begyndte i juli og har over 43.000 deltagere. Pfizer ventes at søge om en nødgodkendelse i USA tredje uge af november.

EU har underskrevet en kontrakt om levering af 200 millioner doser med mulighed for yderligere 100 millioner.

* AstraZeneca:

Vaccinen testes i øjeblikket i tredje og sidste fase med op mod 50.000 testpersoner.

EU har lagt billet ind på 300 millioner doser med mulighed for yderligere 100 millioner.

* Sanofi/GSK:

Vaccinen testes i øjeblikket i fase 1 og 2. EU har sikret sig 300 millioner doser.

* Johnson & Johnson:

Fase 3-forsøg blev indledt i september på op mod 60.000 testpersoner.

EU har sikret sig 200 millioner doser med mulighed for yderligere 100 millioner.

Derudover er EU i dialog med to andre medicinalvirksomheder:

* Moderna:

Vaccinen testes i øjeblikket i fase 3 med 30.000 testpersoner. I de indledende undersøgelser har den vist en effektivitet på 94,5 procent.

EU forhandler med Moderna om køb af 80 millioner doser og mulighed for yderligere 80 millioner.

Det kan være vanskeligt at sammenligne de forskellige vacciners effekt direkte. Det skyldes blandt andet, at der kan være forskel på, hvordan de forskellige studier er sammensat.

Kilder: Lægemiddelstyrelsen, EU-Kommissionen, virksomhederne.