FAKTA: EU koster en kop kaffe om dagen - sådan cirka

En kop kaffe om dagen er prisen for et EU-medlemskab, plejede EU-Kommissionens tidligere formand at sige.

Regnestykket er ikke helt sort, men det skal kaffen være, hvis det skal gå op.

Herunder er et indblik i EU-budgettet, før unionens 27 stats- og regeringschefer torsdag forhandler om budgettet for perioden 2021 til 2027:

4,92 danske kroner

* Det er det daglige bidrag for en EU-borger i gennemsnit i den nuværende budgetperiode (2014-2020).