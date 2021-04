FAKTA: Disse tre anklager er Derek Chauvin kendt skyldig i

Retssagen mod Derek Chauvin, der er hvid, begyndte den 29. marts i år. De 12 nævninger trak sig tilbage mandag aften lokal tid for at votere. Efter godt ti timers drøftelser kom de sent tirsdag aften dansk tid frem til en kendelse.

Den tidligere politibetjent Derek Chauvin stod tiltalt for tre anklagepunkter, efter at den sorte amerikaner George Floyd døde under en anholdelse i Minneapolis 25. maj sidste år.

Derek Chauvin er kendt skyldig i samtlige tre anklagepunkter, som er følgende:

* "Second degree murder".

Dette var det mest alvorlige af anklagepunkterne og den anklage, som kan give Chauvin den højeste straf. Maksimumsstraffen lyder på 40 år.

"Second degree murder" kan på dansk bedst oversættes til forsætligt drab.

I denne sag defineres det ved, at Chauvin har forårsaget Floyds død, mens han har begået en alvorlig kriminel handling ("felony", red.). Chauvins alvorlige kriminelle handling består i overfald, hvor han ved uretmæssig brug af magt har forårsaget alvorlige skader på Floyd.

* "Third degree murder".

Dette kan på dansk bedst oversættes til uagtsomt drab.

Her er det fundet bevist, at Chauvin har forårsaget Floyds død "ved at udføre en handling, der umiddelbart har udgjort en fare for andre, og ved at have udvist et moralsk fordærvet sindelag uden respekt for menneskeliv".

Her lyder maksimumsstraffen på 25 år.

* "Second degree manslaughter".

Dette var det mindst alvorlige anklagepunkt og kan bedst oversættes til uagtsomt manddrab.

Det er her fundet bevist, at Chauvin har forårsaget Floyds død ved en grad af strafpåkrævende "uagtsomhed, der har skabt en unødvendig risiko" for andre. Her har den dømte "bevidst taget den risiko at forårsage død eller store skader på et andet individ".

Den maksimale straf er her ti år.

* Strafudmålingen mod Derek Chauvin ventes at være klar om cirka otte uger, altså omkring 1. juni.

Kilder: NPR, Star Tribune, NTB.