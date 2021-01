FAKTA: Disse lande har vaccineret mest

Flere vacciner mod covid-19 ventes at blive godkendt den kommende tid, og dermed stiger udbuddet, som i øjeblikket er begrænset.

Israel har lagt sig i spidsen som det land i verden, hvor den største andel af befolkningen har fået det første af to stik mod coronavirus.

Her følger et overblik over de lande, som foreløbigt er kommet længst i deres vaccinationskampagner.

Tallet efter landenavnet viser den procentdel af befolkningen, som har fået den første dosis:

1) Israel - 11,5 procent.

2) Bahrain - 3,5 procent.

3) Storbritannien - 1,47 procent.

4) USA - 1,28 procent.

5) Danmark - 0,56 procent.

6) Kina - 0,31 procent.

7) Canada - 0,29 procent.

8) Tyskland - 0,23 procent.

9) Kroatien - 0,19 procent.

10) Portugal - 0,16 procent.

Hele verdens befolkning: 0,15 procent.

Kilde: Ourworldindata.org.