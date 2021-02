FAKTA: Disse lande er længst med coronavaccinationen

Midlertidigt er der store forskelle på, hvor langt de forskellige lande er med at få deres befolkning vaccineret.

Coronaen holder fortsat verden i et jerngreb, men udrulningen af vaccinationerne skaber håb for fremtiden.

Israel snupper førstepladsen og nærmere sig at have vaccineret halvdelen af befolkningen.

Her er en oversigt over lande, som har vaccineret flest. Andelen tæller dem, der har fået mindst et stik med vaccinen. Tallene er sidst opgjort den 19. februar, medmindre andet er angivet.

- Israel: 49,11 procent af befolkningen.

- Storbritannien: 24,86 procent (18. februar).

- Bahrian: 15,77 procent.

- Chile: 14,74 procent.

- USA: 12,55 procent.

- Serbien: 11,83 procent (14. februar).

- Tyrkiet: 6,38 procent.

- Norge: 5,17 procent

- Danmark: 5,14 procent (20. februar).

- Slovakiet: 4,69 procent.

Kilder: Our World in Data og SSI, Folkehelseinstituttet.