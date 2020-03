FAKTA: Disse fem demokrater vil være præsident i USA

Der er fem demokrater tilbage i kampen om at blive Det Demokratiske Partis kandidat, som skal udfordre præsident Donald Trump ved valget i USA den 3. november.

De fem er:

* Bernie Sanders, 78 år: Senator fra Vermont. Ligger i toppen i meningsmålingerne. Har en effektiv kampagne, der består af unge fodfolk, som organiserer fyldte vælgermøder og en fyldt pengekasse til at føre valgkamp for. Sanders kalder sig for demokratisk socialist. Er på den yderste venstrefløj af partiet.

* Joe Biden, 77 år: Vicepræsident under præsident Barack Obama. Vandt en tiltrængt sejr ved primærvalget lørdag i South Carolina og ser ligeledes ud til at få gode resultater supertirsdag. Tilhører den moderate fløj i partiet.

* Michael Bloomberg, 78 år: Tidligere borgmester i New York City og en af USA's rigeste. Også tidligere republikaner og uafhængig. Har lagt sig på Demokraternes moderate bane. Har ikke deltaget i primærvalgene før supertirsdag den 3. marts. Bruger egne penge til at føre valgkamp for.

* Elizabeth Warren, 70 år: Senator fra Massachusetts. På partiets venstrefløj. Konkurrerer med Bernie Sanders om de samme vælgere. Stod godt i begyndelsen af valgkampen. Er faldet tilbage på det seneste og ser yderligere ud til at tabe sin hjemstat supertirsdag. Mener, at hun er bedst til at forene partiet.

* Tulsi Gabbard, 38 år: Hindu og opvokset i Amerikansk Samoa og Hawaii. Medlem af Kongressen, valgt på Hawaii. Er endt sidst ved de hidtidige primærvalg. Fører en antimilitaristisk kampagne, der har tilhængere på både det yderste venstre og yderste højre. Er selv veteran fra krigen i Irak.

Kilde: Reuters.