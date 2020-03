FAKTA: Disse fem demokrater vil være præsident i USA

Der er fem demokrater tilbage i kampen om at blive Det Demokratiske Partis kandidat, som skal udfordre præsident Donald Trump ved valget i USA den 3. november.

De fem er:

* Bernie Sanders, 78 år: Senator fra Vermont. Ligger i toppen i meningsmålingerne. Har en effektiv kampagne, der består af unge fodfolk, som organiserer fyldte vælgermøder og en fyldt pengekasse til at føre valgkamp for. Sanders kalder sig for demokratisk socialist. Er på den yderste venstrefløj af partiet.